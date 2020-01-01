Копирование любых материалов сайта ЗАПРЕЩЕНО.

Здравствуйте!
Меня зовут Александр Поликарпов. Я изучаю историю домовых знаков советского периода и занимаюсь их производством.
В то время знали толк в красоте, качестве и функциональности простых вещей. Я постарался это сохранить.
При изготовлении домовых знаков использую такие же материалы, как в 50-х годах: металл, стекло и качественная покраска.
Предлагаю посмотреть лучшие работы и приобрести любой из представленных вариантов.
Варианты домовых знаков
Ленинградский
домовой знак
Самый популярный адресный указатель 1940-50 годов под названием: "Ленинградский ТИП-1". Так эта модель называлась в советское время.
Материал - металл 0,7 мм
Размер - 52*40 см
Подсветка - светодиодная лампа 5W
Покрашен полимерно-порошковым
методом.
Долговечность от 20 лет и выше.
Доставка по России.
ПОДРОБНЕЕ...
Стоимость 3500 рублей.
С датчиком света 4000 рублей.
На солнечной батарее 5500 рублей.
НОВИНКА. Петроградский
домовой знак
По многочисленным пожеланиям сделал уменьшенную копию "Ленинградского" домового знака.
По форме штампов, методу нанесения и качеству он абсолютно такой же как "Ленинградский": металл 0,7 мм, полимерная покраска. Нанесение названия улицы и номера дома выполнено с помощью покраски.
В окошках установлены матовые стекла.
Домовой знак укомплектован патроном, проводом и светодиодной долговечной лампочкой мощностью 3,5 Вт, 220 В.
Размер - 47*34 см.
Долговечность от 20 лет и выше.
Доставка по России.
Стоимость 3300 рублей.
С датчиком света 3800 рублей.
На солнечных батареях 5300 р.
Московский
домовой знак
Такие домовые знаки устанавливались на улицах города Москвы.
Внешне похож на "Ленинградский" домовой знак, за исключением нижней части. "Тарелка" имеет более рельефный штамп. Дополнительно наносился номер отделения милиции к которому относился дом.
Материал - металл 0,7 мм
Размер - 56*40 см
Подсветка - светодиодная лампа 5W
Покрашен полимерно-порошковым
методом. Долговечность от 20 лет и выше.
Доставка по России.
Стоимость 3500 рублей.
С датчиком света 4000 рублей.
На солнечной батарее 5500 рублей.
Домовой знак "Тульский"
По многочисленным заявкам изготовил средний вариант домового знака.
Размер по высоте 43 см. по ширине 31 см.
Идеально подходит на забор с кирпичными столбами.
За основу взят оригинальный знак, который устанавливался в г. Тула в советское время.
Отличительная особенность знака это высечные цифры в окошках.
Интересное и долговечное исполнение.
Патрон Е14, лампочка и провод 1,5 метра в комплекте.
Вам остается только подключить к сети 220В.
Доставка по России.
Стоимость 3300 рублей.
С датчиком света 3800 рублей.
На солнечных батареях 5300 р.
Новосибирский
домовой знак
Данный домовой знак полностью повторяет форму старого домового знака, который удалось найти на улицах города Новосибирска. Компактный адресный указатель отлично подойдет для небольшого дома или дачи.
Материал - металл 0,7 мм
Размер - 44*35 см
Подсветка - светодиодная лампа 5W
Покрашен полимерно-порошковым
методом.
Долговечность от 20 лет и выше.
Доставка по России.
Стоимость 2900 рублей.
С датчиком света 3400 рублей.
Домовой знак ретро "Мини"
Интерьерный домовой знак в стиле ретро.
Самый маленький домовой знак из моей коллекции.
Отлично подойдет в качестве интерьерного светильника для кафе, баров, пабов и прочих тематических заведений.
Домовой знак "Мини" можно использовать на небольших дачных домиках, а также в качестве оригинального ночника в прихожую.
Сделан из металла. Нанесение выполнено плёнкой пр-ва Германия "ORACAL".
Подсветка светодиодная, 220 В.
Размер 28*20 см.
Доставка по России.
Стоимость 1900 р. (питание от сети)
Стоимость 3100 р. (от аккумулятора)
Фонарь СПО-300
Изготовил легендарный уличный фонарь СПО-300. В советское время он использовался буквально в каждом населенном пункте. Шутливо его называли "шляпа".
Постарался точно повторить оригинал.
Выполнен из металла 0,7 мм
Покрашен порошковой краской в два цвета: внутри белый, снаружи зеленый (можно в любой).
Диаметр фонаря 335 мм.
Укомплектован керамическим патроном Е27, светодиодной лампочкой теплого свечения, провод ПРС - 1,5 м.
Доставка по России.
Стоимость 2500 рублей.
Фонарь СПО-300. Из латуни.
Для ценителей особого стиля изготовил легендарный уличный фонарь СПО-300 из латуни.
Выполнен из латунного листа толщиной 0,8 мм
Для сохранения блестящей поверхности можно покрыть фонарь защитным лаком.
Диаметр фонаря 335 мм.
Укомплектован керамическим патроном Е27, светодиодной лампочкой теплого свечения, провод ПРС - 1,5 м.
Доставка по России.
Стоимость 7000 рублей.
Выпуклая адресная табличка "РЕТРО"
Во многих городах в советское время массово устанавливались такие адресные таблички. Оригинальность их в том, что они сделаны из толстого металла, штампованные, имеют выпуклую форму. Это делает табличку конструктивно жесткой, а объемная форма на фасаде смотрится более привлекательно.
Используемый шрифт строгий, понятный и хорошо читается. Можно покрасить адресные таблички в любой цвет по каталогу RAL.
Материал - металл 0,7 мм
Размер таблички "улица" - 58*20 см.
Размер таблички "номер"- 20*20 см.
Покрашена полимерно-порошковым
методом.
Долговечность от 20 лет и выше.
Доставка по России.
Стоимость за комплект (улица и номер) 1200 рублей.
Изделия из латуни
Адресные таблички из латуни
Если вам нужна табличка на века, с благородным внешним видом, в оригинальном исполнении, то рассмотрите вариант адресной таблички из латуни.
Двухуровневая штамповка придает табличке жесткость и выразительную фактуру.
Чернение основы и зеркальная полировка букв создает контраст и хорошую читаемость адресной таблички.
Материал - латунный лист 0,8 мм.
Размер таблички "улица" - 58*16 см. (2500 р.)
Размер таблички "номер" - 19*16 см. (1400 р.)
Возможно разместить адрес на одной табличке 58*16 см.
Срок службы латунной таблички не ограничен.
Доставка по России.
Стоимость 2500 рублей (на фото)
Стоимость 3900 рублей (комплект "улица"+"номер")
Табличка "Осторожно, злая собака!" Из латуни.
Одна из самых популярных надомных табличек.
Помимо своей задачи - предупредить о наличии собаки, ещё выполняет и декоративную функцию.
Символы рельефные, основа чернёная.
Табличка выглядит очень красиво и солидно.
Есть возможность заменить силуэт морды собаки.
На фото - в наличии.
Размер 28/16 см.
Доставка по России.
Стоимость 1400 рублей.
Новинка! Табличка из латуни: "Ведется видеонаблюдение"
Продолжаю двигаться в направлении готовых изделий.
Изготовил популярную табличку "Внимание! Ведется видеонаблюдение".
Оригинальная, красивая и долговечная.
При изготовлении использую уже отработанный метод: химическое чернение, штамповка и полировка рельефных символов.
Размер 28*16 см.
Наличие такой таблички обезопасит ваш дом от неприятностей.
Серийное производство положительно сказывается на стоимость.
При данном качестве табличка имеет невысокую стоимость.
Доставка по всей России.
Стоимость 1400 р.
Адресная табличка "Герб"
Сделайте для своего уютного дома герб с адресом!
Изготовил очередной вариант адресной таблички в форме герба.
Привлекательность данного знака в том, что визуально воспринимается как литая плита с рельефными символами.
Чернение основы и зеркальная полировка букв создает контраст и хорошую читаемость таблички.
Материал - латунный лист 0,8 мм.
Размер таблички: высота - 40 см., ширина - 35 см.
Специально рассчитан для кирпичного столба.
Срок службы латунной таблички не ограничен.
Доставка по России.
Стоимость 3300 рублей.
Декоративная накладка на почтовый ящик
Есть два варианта размещения почтового ящика: снаружи забора, либо внутри.
Я считаю более удобным второй вариант, т.к. вам не нужно выходить за почтой на улицу.
Почтовый ящик монтируется с внутренней стороны забора, а прорезь под корреспонденцию отлично закрывается латунной накладкой с рельефной надписью "почта".
Накладка выштамповывается из листа латуни 0,8 мм.
Фон покрывается патиной, рельефные части полируются. Дополнительно покрываю накладку "горячим" лаком.
"Вечная" штука получается.
Размер накладки 290 на 145 мм.
Цена вполне демократичная, если сравнивать с литыми накладками.
Доставка по России.
Стоимость 1400 рублей.
Уличный термометр. Из латуни.
Один заказчик подсказал, чего не хватает любому домовладельцу.
Это уличный, долговечный и красивый термометр.
Самый подходящий материал для изготовления конечно же латунь.
Колба взята с сертифицированного термометра, шкалу перенёс точь-в-точь.
Нанесение выполнено химическим чернением.
Обратите внимание на большой размер: 32 см высота и 7 см ширина.
Отличный аксессуар для дома и оригинальный подарок для домовладельца.
Доставка по России.
Стоимость 1500 рублей.
Домовой знак из латуни.
"Ленинградский"
В это изделие я вкладываю весь свой опыт. Данный адресный указатель сделан по форме "Ленинградского" домового знака.
Полностью собран из латуни.
Верхняя часть и нанесение адреса выполнено методом химического чернения. Символы рельефные.
Укомплектован патроном, лампочкой и проводом.
Через год-два эксплуатации латунь покроется естественной патиной и будет выглядеть как настоящее ретро.
Размер 52/40 см.
Доставка в любой регион.
Стоимость 12000 р.
Домовой знак из латуни.
"Тульский"
Данный адресный указатель сделан по форме "Тульского" домового знака.
Полностью собран из латуни.
По размеру 42 / 31 см. это немного меньше "Ленинградского".
Верхняя часть и нанесение адреса выполнено методом химического чернения. Символы рельефные.
Укомплектован патроном, лампочкой и проводом. Обратите внимание на окошки: они сделаны из латунных пластин с вырезанными насквозь цифрами. Такой способ нанесения взят с оригинального знака 30-40 гг. прошлого века.
Доставка в любой регион.
Стоимость 11000 р.
Адресная табличка из латуни с автономной подсветкой.
Изделие, в котором соединились классические материалы и современные технологии.
Табличка состоит из двух частей: козырек с солнечными панелями, аккумулятором, светодиодами и сама табличка с нанесением адреса.
Все выполнено из латуни по отработанной технологии изготовления: штампование , полировка символов и химическое чернение основы.
Размер таблички 57/ 28 см
Можно приобрести отдельно, без козырька.
Доставка в любой регион.
Стоимость таблички 3200 р.
Стоимость таблички с автономной подсветкой 6900 р.
Из чего изготовлены домовые знаки?
Для изготовления домовых знаков я использую сталь толщиной 0,7 мм. (за исключением знака "эконом"). Первым этапом происходит раскрой металла на специализированном оборудовании. Затем штамповка и гибка. После сборки изделия красятся полимерно-порошковым методом. Домовые знаки поставляются с патроном Е14 и светодиодной лампой 5W. Предусмотрен вывод кабеля 1 м. Все надписи выполнены методом покраски через трафарет.
Готовый домовой знак красивый и действительно качественный. В "Ленинградском", "Московском", "Новосибирском" и "Тульском" домовых знаках я не стараюсь использовать пленки и пластики. Мой опыт показал, что металл, высокотемпературная порошковая покраска и нанесение надписи через трафарет обеспечивают максимальную долговечность.
Не забывайте, что домовой знак можно ПОДАРИТЬ!
По статистике примерно каждый пятый домовой знак покупают в подарок своим родным и близким.
Согласитесь, что этот предмет уличного интерьера послужит оригинальным, практичным сувениром и будет радовать именинника долгие годы.
Как это было.
Фотографии оригинальных домовых знаков 1940-50 годов.
Фотографии домовых знаков нашего производства
2016-2018 гг.
Коллекция старых домовых знаков и табличек.
Совсем недавно открылась выставка домовых знаков и табличек. Почти все адресные таблички были приняты от жильцов в разных городах и имеют свою историю. Приходите, расскажем, покажем. Это бесплатно. Адрес: г. Томск, ул. Енисейская 32Б , оф 1.
Фотогалерея
Отзывы
Домовой знак получил. Спасибо Вашей компании за идею. Знак сделан очень качественно, был приятно удивлен. Жена и дети в восторге. Еще раз спасибо!
Игорь Асташенков.
Москва.
Спасибо за отличный знак! Восстанавливаем облик древнего Звенигорода. Смотрится отлично, соседи спрашивают как заказать такой же.
Станислав. Звенигород.
Очень давно хотел такой домовой знак, и вот он у меня на доме. Посылка пришла быстро , все в сохранности , магнит в подарок , рад как ребенок. Очень приятно было сотрудничать, спасибо, надеюсь с нашего поселка еще будут заказы.
Юрий. Благовещенка.
Занимаемся сварочными работами в гаражном комплексе. Установили домовой знак для привлечения внимания. Теперь наш адрес хорошо виден с дороги, особенно в вечернее время. Клиенты постоянно спрашивают, где такой "раритет" нашли)).
Александр. Томск.
"Спасибо большое. Красивый знак. Качественная, сделанная с любовью ваша работа. Настройка датчика замечательно подошла. Ещё раз спасибо большое всей вашей команде."
"Получил, установил, сфотографировал. Доволен. Приятно было посотрудничать. Спасибо за выполнение моих пожеланий: цвет понравился, провода для выноса панели хватило, всё в родном порядке! Успехов!"
"Уважаемый Александр, большое спасибо за вашу работу.
Отличное качество изделия, теперь знаю, что можно подарить, чтобы доставить радость .
Также спасибо менеджеру Елене , профессиональная ,точная работа".
"Ретрознак, вашу табличку получил. Привет из солнечного Севастополя. Вам удачи, процветания".
Как заказать?
ЗАКАЗ
1. Нажмите на кнопку "ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ" и заполните поля. В течении суток мы вам ответим. Или просто напишите в ватсап 89138164715
СОГЛАСОВАНИЕ
2. Мы предварительно нарисуем эскиз домового знака с вашим адресом и отправим вам на согласование.
ОПЛАТА
3. Оплатить заказ можно при получении на почте. Предоплату только за доставку (от 500 рублей). Реквизиты для оплаты высылаем вместе с эскизом знака. На знаки из латуни предоплата 50%.
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
4. Мы изготовим домовой знак за 1-3 рабочих дней (классический знак с коричневой крышей). Остальные изделия - около 5 дней. Есть возможность срочного изготовления.
ДОСТАВКА
5. По готовности сделаем фотоотчет, качественно упакуем и отправим. Для отслеживания посылки предоставим номер отправления.
Доставка Почтой России.
УДОВОЛЬСТВИЕ И КРАСОТА
6. Вы получаете ваш домовой знак, монтируете на дом и любуетесь. 99,9% наших покупателей довольны покупкой.
Будем рады получить от вас фото смонтированного знака на вашем доме.
На карте показано несколько мест, куда мы отправляли домовые знаки.
Контакты:
Моё производство находится по адресу г. Томск, ул Енисейская 32Б, офис 1
Отправки осуществляю каждый рабочий день.
Отправляю домовые знаки по всей России и зарубеж. Доставка возможна почтой России, любой транспортной компанией, курьерскими службами на ваш выбор.
Почта: 506534@mail.ru
т. 8-913-816-4715 (г. Томск)
т. 8-929-584-1959 (г. Москва)